Homem desaparece nas águas do Rio Iaco, em Sena Madureira

Um homem identificado até o momento como “França do caverna” está desaparecido desde a tarde de sábado (27), nas águas do Rio Iaco, em Sena Madureira. O sumiço, segundo os moradores, se deu por volta das 15 horas quando a vítima viajava em uma canoa.

Na manhã desta segunda-feira (29), três mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Sena foram destacados para o local do naufrágio para trabalhar nas buscas. “Serão feitas inicialmente buscas submersas, porém, devido o sumiço ter ocorrido no sábado, essas buscas submersas serão realizadas somente hoje. Amanhã a equipe fará buscas superficiais caso não obtenha êxito no trabalho de hoje”, informou o Tenente Gustavo Marinho, comandante dos Bombeiros em Sena.

Até agora ninguém soube informar em qual circunstância a canoa em que França caverna viajava naufragou. Populares informaram que ele havia saído para trabalhar nessa embarcação quando, em dado momento, houve o sinistro e o mesmo não conseguiu sair para a margem do rio.