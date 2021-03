Homem cai em golpe e perde R$ 2,6 mil após trocar nudes no WhatsApp

Rapaz achava que conversava com uma mulher, mas golpista disse que ele teria que pagar fiança por se envolver com uma adolescente

Um homem de 28 anos registrou na Polícia Militar do Paraná que havia sofrido um golpe depois de trocar fotos íntimas por meio do aplicativo WhatsApp. Ele alegou que teve prejuízo de R$ 2,6 mil. O fato aconteceu na última sexta-feira (19/3).

O rapaz acreditava que estava conversando com uma mulher, mas logo um contato se identificou como inspetor do Rio Grande do Sul e afirmou que ele estava se envolvendo com uma adolescente.

Então declarou que se o jovem não quisesse ir para a prisão, teria que pagar uma “fiança” de R$ 3,5 mil.