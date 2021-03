Homem acha granada e segura artefato explosivo encontrado em Manaus

O Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (Marte) detonou, na última sexta-feira (26/03), uma granada encontrada em uma praça localizada na rua Comandante César Aguiar, no conjunto Santos Dumont, bairro da Paz, zona centro-oeste de Manaus.

A viatura 6142 da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada por um cidadão que realizava a limpeza na praça e encontrou uma granada no gramado e a levou até a viatura.

No mesmo momento a guarnição pediu para que o homem colocasse o objeto no chão e se afastasse. A equipe isolou o local e solicitou o acionamento do Grupamento Marte. A granada foi detonada sem maiores danos.

Orientações – É importante ressaltar que, de acordo com orientações do Grupamento Marte, ao encontrar algum objeto suspeito de ser artefato explosivo, não se deve tocar, mexer ou remover o objeto, mantendo-se o mais distante possível. A recomendação é de acionamento imediato do Grupamento Marte, para que sejam adotadas as medidas técnicas de desativação do artefato.