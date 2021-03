Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul recebe doações de móveis e jarros do Iapen

O Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul recebeu, na manhã desta terça-feira (23), três mesas e dois vasos para plantas fabricados pelos reeducandos na marcenaria e doados pela direção do Presídio Manoel Neri da Silva com apoio do Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC) que forneceu 3 metros cúbicos de madeira (tábuas e peças).

O conjunto de móveis confeccionados com uma alta qualidade foi entregue pelo diretor do Iapen, Policial Penal Aslan Barbosa, à unidade de Hemoterapia – Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul e teve também a colaboração do gerente Administrativo da Coordenação Regional de Educação para a finalização do trabalho.

A gerente geral do Hemonúcleo, Sâmea Taumaturgo Abreu, aproveita para fazer um agradecimento especial à direção do Iapen e também aos reeducandos da marcenaria pela qualidade do material que estão construindo. “Nos sentimos muito agradecidos pelo trabalho de confecção destas mesas onde os reeducandos mostram a qualidade do seu trabalho e agradecemos também o apoio do chefe da Representação Juruá do IMAC, Esmael Maia”, destaca.

Sâmea destaca que o sentimento dela e da gerente Administrativa, Samma Maysa de Oliveira é de muita gratidão e também de parceria. “Servimos à uma sociedade e nosso objetivo maior é melhorar o atendimento à nossa população. “Agradecemos em nome do senhor Aslan Barbosa, que tem sido muito solidário com o Hemonúcleo e também aos reeducandos pela boa qualidade dos móveis e jarros construídos e doados”, destaca.