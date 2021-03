Grávida de oito meses, cantora gospel Vanúcia Alves morre de covid-19; bebê também veio a óbito

Até sexta-feira, os médicos da unidade avaliavam a possibilidade de uma cirurgia de emergência para a retirada do bebê, porém com o estado de saúde de Vanúcia Alves agravado, os profissionais acabaram não realizado o procedimento.

No sábado (20) cerca 50% dos pulmões da cantora estavam comprometidos. O quadro de saúde de Vanúcia agravou por causa de uma pneumonia e de problemas nos rins, informou no Facebook seu esposo, o pastor Rener Queiroz.

“Todas as vezes que vou ao Pronto-Socorro a ter notícias de minha esposa, vou acreditando em boas-novas, mas quando volto as notícias são desanimadoras ao meu coração, mas não desistirei, continuo crendo no meu Deus, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Continuemos em oração. Ela segue internada na UTI do Pronto-Socorro intubada, com pneumonia, com covid, com os rins afetados. É uma instabilidade quase que sem controle”, relatou Rener Queiroz antes da última visita que fez quando sua esposa ainda estava viva.

Nas redes sociais, o falecimento de Vanúcia ganhou enorme repercussão. Ela era bastante conhecida no meio evangélico.