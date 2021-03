Grávida aguarda mais de 10h para realizar ultrassom em maternidade

Indignadas, um grupo de mulheres grávidas entraram em contato com o ac24horas na noite desta terça-feira, 23, para reclamar do descaso e da lentidão no atendimento na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco.

Em um vídeo, a idosa Maria da Silva Braz, que estava acompanhando a filha grávida, Catarina da Silva França, relatou que as duas chegaram ao local às 7 horas da manhã e que até o momento, a filha não foi atendida para realizar uma ultrassom.

“Está com três dias que ela vem e eles mandam ela de volta pra casa. Desde às 7 horas, que ela tá aqui e ela não tá tendo uma gravidez normal e eles tão dizendo que vão atender ela às 22 horas. E se o bebe morrer dentro da barriga dela?”, indagou a idosa preocupada.

