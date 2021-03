Governo desmente Frank Lima e diz que vacinação pode ocorrer aos fins de semana: “Atividade essencial”

O governo do Acre emitiu uma nota na noite desta sexta-feira, 26, sobre a informação de que o decreto n° 8.147 proíbe circulação de veículos na cidade, segundo a nota, a atividade de saúde é essencial e pode ser realizada normalmente.

“Não existe, por parte do Governo do Estado do Acre, qualquer proibição em qualquer atividade voltada à saúde da população do Acre, menos ainda, no tocante à vacinação, por ser, obviamente, uma atividade essencial”, diz.

O assessoria do governo ressalta ainda que nos dois últimos finais de semana anterior, a vacinação poderia ter ocorrido normalmente. “O que nos causa estranheza a informação que se presta a produzir ambiente de dúvida na população”, concluiu.

Veja a nota:

Sobre tentativa de desinformar a população quanto o processo de vacinação a cargo da prefeitura de Rio Branco, o Governo esclarece:

Não existe, por parte do Governo do Estado do Acre, qualquer proibição em qualquer atividade voltada à saúde da população do Acre, menos ainda, no tocante a vacinação, por ser, obviamente, uma atividade essencial.

Vale reforçar, que nos dois últimos finais de semana, a vacinação também poderia ocorrer normalmente, o que nos causa estranheza a informação que se presta a produzir ambiente de dúvida na população.

Governo do Estado do Acre