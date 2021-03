Gloria Maria desmente boatos sobre saída da Globo: ‘Não vou me aposentar nunca’

A jornalista falou sobre o assunto no podcast Escuta, Maria Clara, da Marie Claire

Glória Maria, 71, um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro, desmentiu os boatos de que ela iria sair da Globo por se aposentar. “Eu não estou aposentada, não vou me aposentar nunca. Não vou sair do Globo Repórter”, afirmou.

A jornalista falou sobre o assunto no podcast Escuta, Maria Clara, da Marie Claire. “Até me aposentaram também. Recentemente, disseram que eu ia sair da Globo porque estava aposentada. É uma coisa biruta”, completou.

Dentre outros temas ligados à sua carreira, ela também comentou sobre as fake news: “Isso sempre aconteceu, só que hoje é muito mais amplificado por causa das redes sociais e toma uma proporção enorme”.

Glória relembrou sobre seu início na televisão, e afirmou que não tinha a visão de que aquilo era pioneirismo. “Quando comecei, não tinha noção sobre ser pioneira. Eu via através de cartas que recebia a grande importância de estar ali”, explica.

“Fui a primeira mulher a cobrir a guerra, a primeira negra a apresentar o Fantástico”. Ela completa ao dizer que “no início, não tinha noção, mas com a resposta do público eu passei a entender isso. As pessoas me davam parabéns por eu ser mulher e negra ocupando aquele espaço”.

Com agravamento da pandemia da Covid-19 a Globo implantou novas medidas para evitar a contaminação de profissionais de jornalismo considerados de grupos de risco, como Glória Maria e a jornalista Andréia Sadi, 33.

Segundo comunicado divulgado pela emissora, os profissionais desses grupos já estavam em home office desde o início da pandemia, em março do ano passado. Apesar disso, os cuidados serão reforçados devido às novas altas no número de casos.

Gloria Maria, que gravava a apresentação do Globo Repórter no jardim de sua casa, ao ar livre, teve as gravações suspensas, ficando apenas Sandra Annenberg, 52. Segundo a emissora, Gloria Maria já tinha finalizado as gravações de dois episódios.