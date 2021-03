Globo vence FIFA na Justiça e garante Copa do Mundo de 2022

A entidade recorreu e esperou o julgamento na segunda instância. ​O caso foi para o plenário

A 6ª Vara Empresarial do Estado do Rio de Janeiro arquivou o processo movido pela Fifa contra a Globo pelo pagamento de 90 milhões de dólares (R$ 478 milhões na cotação atual) à entidade.

A emissora já havia vencido em segunda instância em novembro de 2020. A informação foi publicada pelo ‘Uol’.

O contrato é referente ao período entre 2015 e 2022 e abrange diversos torneios de seleções da entidade. Com o resultado na Justiça, a Globo e a Fifa decidiram entrar em um acordo e a Copa do Mundo do Qatar, em 2022, segue garantido na emissora do Rio.

ENTENDA O CASO

A Globo deixou de pagar o valor logo no inicio da pandemia alegando que o valor fugia do momento vivido atualmente. A emissora também argumentou que teve prejuízo com a falta de realização dos eventos previstos pelo contrato. A Fifa tentou, mas não conseguiu derrubar inicialmente a medida com uma liminar de emergência em setembro.

