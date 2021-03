No dia que o BBB terá um dos paredões mais esperados da atual edição, em que o público decidirá o eliminado entre Juliette, Rodolffo e Sarah, a edição do #BBBline desta terça-feira, (30), conta com um time de peso! Gleici Damasceno, campeã do BBB 18, a influencer Karen Kardasha e a dançarina e cantora Lore Improta estarão no Instagram do POPline a partir das 21:30 dando os seus pitacos sobre o que está rolando na casa mais vigiada do Brasil!