Gladson vai lançar auxílio emergencial em três parcelas de R$ 150

A assessoria do governo divulgou neste sábado, 27, que será lançado em abril o auxílio “Cartão do Bem”, que é uma proposta de governo do Estado do Acre, articulada pela Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas para Mulheres (SEASDHM) para ajuda financeira às famílias que não tenham tido acesso a nenhum benefício ou ajuda do governo federal.

A iniciativa foi divulgada após as alfinetadas do vice, Major Rocha, que indagou Cameli sobre a validação do cartão anunciado mês passado.

O benefício é uma ajuda de custo para alimentação por meio do fornecimento de cartão com crédito de três parcelas de aproximadamente 150 reais, que vai ajudar 18 mil famílias.

O governo vai utilizar cerca de R$ 9,5 milhões em investimento do Banco Mundial.