Após apelo de motoboy, Gladson determina que moto seja devolvida e diz que multa será paga com seu dinheiro

Após grande repercussão, o governador Gladson Cameli falou neste domingo (28), sobre o caso do trabalhador que teve sua moto apreendida na noite do último sábado (27), quando retornava para sua casa após cumprir sua carga de trabalho às 23 horas.

Na ocasião, devido a uma multa de R$ 300, o homem teve a motocicleta guinchada pela guarnição da Polícia Militar.

Em meio ao vídeo em que o trabalhador fez aos prantos, o governador determinou a sua equipe que a moto do rapaz seja devolvida a ele imediatamente, e quanto as multas que a moto possui fossem calculadas que ele mesmo irá pagar com recursos do próprio bolso.

Cameli pediu que as pessoas possam colaborar com as medidas restritivas que foram adotadas aos finais de semana, por conta do alto índice de mortes.