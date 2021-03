Gladson assina contrato de compra de 700 mil doses da vacina Sputnik V que deve chegar ao Acre em abril

O estado do Acre e a União Química firmaram contrato para aquisição de 700 mil doses da vacina russa Sputnik V e foi assinado na tarde desta segunda-feira (22) pelo governador Gladson Cameli em ato no Palácio Rio Branco com a presença de assessores e secretários de Estado.

O contrato para a compra da vacina russa é resultado de um acordo firmado com o Consórcio de Governadores do Norte e Nordeste. Serão 37 milhões de doses distribuídas entre nove estados que aderiram ao grupo, das quais 10 milhões aos estados a região Norte.

A Sputnik é aplicada em duas doses. A meta, portanto, é acelerar a vacinação no no Acre de 350 mil pessoas. As 700 mil vacinas custarão cerca de R$ 40 milhões. Para ter a garantia do translado dos imunizantes da Rússia direto para o Acre, o Estado terá que pagar esse valor total até o dia do embarque. A vacina deve chegar ao Acre no mês de abril.