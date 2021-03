Os dois aeroportos do Acre, em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, irão a leilão no dia 7 de abril.

A informação foi dada pelo Ministério da Infraestrutura na última terça-feira, 30, ao governador Gladson Cameli.

Em conversa com Cameli, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas anunciou que o investimento para o Acre, com as concessões, será de R$ 240 milhões.