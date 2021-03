Gerador de energia do Hospital Abel Pinheiro, em Mâncio Lima, entrará em funcionamento nesta quinta

O governo do Acre tem dado atenção especial às unidades de saúde do Vale do Juruá, com obras de melhorias e instalação de equipamentos. Uma das instituições que vem sendo totalmente reformada e ampliada é o Hospital Abel Pinheiro, em Mâncio Lima, que será a unidade-referência de saúde naquele município.

Para que não haja problemas de falta de energia, o hospital recebeu nesta terça-feira, 22, um gerador que tem a capacidade de abastecer toda a unidade, inclusive a usina de oxigênio que será instalada nos próximos dias.

“Nesta etapa de conclusão da reforma e ampliação do bloco A, além do recebimento do gerador, está sendo trabalhada a subestação elétrica e foi iniciada a montagem do transformador KGBT, que é o quadro de energia de cada bloco. Paralelo a isso está sendo construída a casa de gases, onde será implantada a usina de oxigênio que alimentará toda a tubulação de oxigênio, que está praticamente pronta”, relatou Catiana Rodrigues, coordenadora Regional de Saúde do Juruá, Fabio Carvalho e João Paulo Mororo, proprietários das empresas responsáveis pela instalação do gerador e da casa de gases, disseram que foram muitas as dificuldades para a instalação desse grupo gerador de energia, devido à demora para a chegada dos equipamentos em Mâncio Lima, já que todos foram comprados fora do estado.

“Com apoio do governo do Estado, se tudo correr dentro da programação, na próxima quinta-feira, 25, o gerador já estará funcionando com toda sua capacidade”, afirmou Fabio Carvalho.