Gasolina baixa 10 centavos nos postos após redução de preço nas refinarias

A redução no preço do combustível em Cruzeiro do Sul ocorreu já no final da tarde desta quinta-feira, 25 de março.

A gasolina que custava 6,68 baixou para 6,58, redução de 10 centavos.

Já o óleo diesel e S-10 baixou 12 centavos. Saindo de 5,85 para 5,73

Essa redução acontece, logo após ter havido uma diminuição de preço de combustíveis nas refinarias,

A partir desta quinta (25), o valor médio da gasolina passou a ser de R$ 2,59 por litro, uma redução de R$ 0,11. Já a média do diesel vai ser R$ 2,75 por litro, o que também representa uma redução de R$ 0,11

Essa Foi a segunda queda no preço da gasolina em 2021, e a primeira do diesel. Antes, foram seis reajustes nos preços dos combustíveis até o inicio de março.