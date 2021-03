Gaeco e Polícia Militar cumprem sete mandados em operação contra extorsão de comerciantes em Rio Branco

O Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público, e a Polícia Militar cumpriram sete mandados judiciais contra facção criminosa responsável pela extorsão de comerciantes na região central de Rio Branco. A operação foi deflagrada nessa terça-feira (30).

Entre os mandados cumpridos estão dois de prisão e cinco de busca e apreensão contra integrantes da associação criminosa. Além disso, foram apreendidos veículos e uma quantia de mais de R$ 25 mil em espécie. Segundo o Gaeco, a ação teve como objetivo o aprofundamento das investigações e a descoberta de outras pessoas envolvidas no mesmo tipo de delito.

As investigações que resultaram na operação tiveram início em janeiro deste ano. O MP-AC vinha recebendo denúncias da atuação dessas organizações criminosas, principalmente na região do centro da cidade e que, junto com a PM, fazia o monitoramento dos envolvidos.

Ainda conforme o Gaeco, os integrantes da facção criminosa extorquiam comerciantes que trabalhavam em locais como o camelódromo e Terminal Urbano. Com isso, os trabalhadores eram obrigados a pagar uma mensalidade aos criminosos, sob o pretexto de uma suposta “segurança”.