Faustão explica perda de peso: “Estava fazendo um tratamento doido”

Segundo Fausto Silva, o tal tratamento lhe rendeu 26 quilos a mais, que ele retirou no hospital

Após emagrecer cerca de 24 kg, Faustão falou pela primeira vez sobre sua perda de peso durante o ‘Domingão do Faustão’, da TV Globo .

“Eu fiz um tratamento doido aí, tomei aquele negócio de cortisona e fui inchando. Pensei: ‘Para onde eu vou, vou virar um balão?’”, brincou ele, que tratou um edema linfático em uma das pernas.

O apresentador continuou sua explicação. “Depois, eu descobri lá com a galera do hospital Albert Einstein que eu estava com 26 quilos em líquido e tirei.

Mas o último programa de janeiro foi gravado em outubro. Aí o primeiro de fevereiro, já foi gravado em 2021.

Aí quando eu voltei ao ar, os caras ‘que milagre é esse, porra? Esse cara esvaziou?’. Eu acabei esquecendo de explicar aqui também, já faz tempo”, destacou Fausto Silva .

Vele lembrar que Faustão vai deixar a emissora, após 32 anos. O contrato do apresentador se encerra no fim deste ano e não haverá renovação.

A informação foi confirmada pela Globo e por Fausto Silva. “Gostaria de deixar aqui registrada a minha gratidão à Globo, onde aprendi muito e com a qual tive a honra de viver nos últimos 32 anos uma parceria de respeito e sucesso. Repito aqui o que sempre disse no ar: a Globo é uma empresa quase perfeita”, disse ele, na época.