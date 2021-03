Famílias ribeirinhas do Rio Iaco agradecem à prefeitura de Sena Madureira pela entrega de cestas básicas

Os moradores que residem às margens do Rio Iaco agradeceram à Prefeitura de Sena Madureira em nome do prefeito Mazinho Serafim, e do vice-prefeito Gilberto Lira (Ambos do MDB) pela entrega de cestas básicas em várias comunidades. Fruto de uma determinação do chefe do executivo municipal, a ação solidária beneficiou mais de 200 Famílias.

Com mais esse trabalho concluído, a Prefeitura Municipal através de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Assistência Social, e a Secretaria Municipal de Produção fecha a primeira etapa de assistência aos moradores de comunidades rurais, que foram atingidos pela última enchente no município.

A entrega dos mantimentos foi realizada pela Secretaria Municipal de Produção, através do gestor da pasta Ecinario Carvalho (Xuxa), e contou com o apoio do servidor municipal Wágner Menezes. Já no tocante ao planejamento e à preparação da Logística, a ação teve o apoio de suma importância do Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social, Daniel Herculano e da Secretária de Administração, Adriana Martha.

Foram entregues mais de 850 cestas básicas para os ribeirinhos que residem às margens de 03 rios da região, Iaco, Caeté e Purus. Já para os ribeirinhos do Rio Macauã, a ação foi realizada por meio de uma parceria entre a Prefeitura e o Ministério Público do Acre (MPAC) que ofertou alimentos, kits de limpeza e de higiene por meio da Campanha “SOS ACRE”.