Família vive de forma precária em quiosque de praça em Rio Branco

Uma família está vivendo em um quiosque localizado na praça da quadra de esportes do bairro Santo Afonso, no Segundo Distrito de Rio Branco. Em situação precária, o casal e duas crianças moram em um pequeno espaço que está coberto parcialmente.

Mesmo com dificuldade, a família colocou uma TV, fogão, cama, rede e geladeira no quiosque. Outros objetos, no entanto, ficaram do lado de fora, correndo risco de serem furtados.

Após receber o pedido de ajuda, Francisco Progênio, do Projeto Olhar Diferente, esteve no local e deixou alimentos para a família e fraldas. Ele também fez um vídeo para mostrar a situação (veja abaixo).

Se tiver interesse em ajudar a família de alguma forma, entre em contato com Progênio pelo número (68) 99211-7434.