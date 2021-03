Família procura gari que saiu de casa no sábado e não retornou

O gari Gelson Vieira da Silva saiu de casa, no bairro João Eduardo II, em Rio Branco, no sábado, por volta do meio-dia, para comprar um cigarro e não retornou. Está sumido há quase três dias, informou Adreágila Vieira, esposa de Gelson.

Os familiares do gari estão preocupados porque ele jamais passou tanto tempo desaparecido. Adreágila disse que vai à delegacia nesta terça-feira (30).

Quem tiver notícia ou informação sobre o paradeiro de Gelson Vieira da Silva pode entrar em contato com os seguintes telefones: 68992272453 (Maria do Socorro, mãe); 68999831485 (Adreágila Vieira, esposa); ou 68992820154 (Regiane, irmã de Gelson Vieira).