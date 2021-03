Ex-presidente Dilma é vacinada contra a Covid-19, em Porto Alegre

“Vacinada. Primeira dose de Coronavac, em Porto Alegre. Vacina Para Todos, Vacina Já”

Dilma Rousseff recebeu a primeira dose da vacina contra o coronavírus, nesta segunda-feira. A ex-presidente foi atendida num dos pontos de vacinação de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em sua página nas redes sociais, ela mostrou o momento em que o imunizante fora aplicado em seu braço.

“Vacinada. Primeira dose de Coronavac, em Porto Alegre. Vacina Para Todos, Vacina Já”, comemorou ela, ao descrever a imagem. Ela tem 73 anos.

Dilma foi de carro até o local para receber o imunizante contra a Covid-19. Ela estava sentada no banco da frente do veículo e usava máscara no rosto.