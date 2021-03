Estudante de 18 anos morre após desmaiar durante relação sexual, diz marido

Polícia Civil investiga o caso, porém, equipe de resgate apontou que vítima não aparentava marcas de agressão

Uma estudante de 18 anos morreu dentro da própria casa em São Vicente, no litoral de São Paulo. Segundo registrado no boletim de ocorrência, a jovem teria desmaiado durante uma relação sexual com o marido, de 19, conforme ele relatou à polícia.

Apesar de o resgate ter sido acionado logo após a vítima passar mal, Vitória Castro morreu ainda na residência.

O caso ocorreu por volta da 1h40 desta quinta-feira (18), no bairro Jóquei Clube. Conforme apurado pelo G1, policiais foram acionados ao imóvel e, chegando lá, encontraram o pai da vítima.

Ele relatou às autoridades que o genro ligou pedindo ajuda e informando que a estudante havia desmaiado no banheiro.

Chegando ao local, o pai da jovem encontrou o genro abraçado à sua filha. Em seguida, acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Quando os policiais chegaram ao endereço indicado, encontraram a vítima já sem vida.

Em nota, a Prefeitura de São Vicente, por meio da Secretaria de Saúde (Sesau), confirmou que o Samu atendeu ao chamado para socorrer a jovem. Porém, ao chegar ao local, foi constatado que a vítima já estava sem vida.

O resgate atestou o óbito, mas não a causa da morte, alegando, ainda, que a vítima não aparentava marcas de agressão.

O marido relatou à polícia que, após ter uma relação sexual com sua esposa no quarto, foi para o banheiro, e ao tomar banho, chamou a jovem.

Ainda de acordo com o depoimento dele à polícia, quando os dois estavam em nova relação sexual, ela deu um suspiro e desmaiou.

Conforme a Polícia Civil, o pai da jovem informou que a filha havia sido mãe recentemente, e que o neto tem apenas dois meses. Ele também relatou que a estudante não fumava, não bebia e não usava drogas.

De acordo com a Polícia Civil, foram solicitados exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).

Ainda não há previsão para a divulgação dos resultados. O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia Sede de São Vicente e encaminhado ao 2º DP do município, onde será investigado.

O que dizem os médicos?

Em entrevista ao G1 nesta sexta-feira (19), o médico cardiologista Luiz Claudio Behrmann Martins, que atua na Santa Casa de Santos e é membro do grupo Arritmia Med, explicou que é possível morrer durante uma relação sexual e, por isso, são necessários cuidados.

“É possível sim. Isso pode ser causado porque você pode ter uma morte súbita secundária causada pelo excesso de esforço físico. Apesar disso, é incomum que aconteça em pessoas com menos de 35 anos. Mas há outras patologias que poderiam estar associadas ao mal súbito”, finaliza.

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)