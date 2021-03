Escolha o site de apostas 1xBet para ganhar dinheiro

O Campeonato Inglês está a chegar à meta, e nos próximos jogos saberemos as respostas a todas as grandes questões da época. Entretanto, 1xBet site de apostas oferece para ganhar com a restante oposição. Registe-se na empresa e faça previsões nas condições mais favoráveis.

Esta época na EPL tem sido uma situação bastante confusa na classificação há muito tempo. A meio do caminho, parecia que vários clubes disputavam o título ao mesmo tempo. No final do inverno, no entanto, muitas equipas começaram a perder pontos regularmente, e o “Manchester City” tirou o máximo partido disso.

A equipa do Guardiola teve uma impressionante série de vitórias, permitindo-lhes afastar-se dos seus adversários por mais de 10 pontos num período de tempo bastante curto. A equipa está em movimento, e a sua série de vitórias é simplesmente impressionante. É evidente que Guardiola encontrou uma abordagem para as suas acusações, e agora elas estão a ganhar, combinando tanto um jogo de alto desempenho como um jogo muito fiável na defesa.

Se "Man City" mantiver o seu ritmo nos restantes encontros, a equipa está no bom caminho para garantir o cobiçado título. Obviamente, apenas a sua própria folga nos jogos decisivos da campanha actual pode impedir a equipa de terminar na 1ª posição.

No início da época, os "cidadãos" não pareciam os melhores: muitas vezes perderam pontos e em muitos jogos não conseguiam marcar. No entanto, mais perto do Inverno, a situação mudou. Os "cidadãos" do Guardiola ganharam "ritmo de cruzeiro" e começaram a marcar pontos de forma consistente tanto contra concorrentes directos como contra forasteiros.

Se falarmos dos pontos fortes dos “cidadãos”, que os ajudaram a estar tão confiantemente à frente dos seus concorrentes, podemos destacar o seguinte:

excelente química da equipa;

o progresso de uma série de artistas (antes de mais, podemos mencionar Gundogan e Foden);

uma longa bancada.

As lesões a jogadores principais (Agüero, De Bruyne) não foram um problema grave para o Guardiola. Ele alterou o padrão táctico do jogo, e isso teve um efeito.