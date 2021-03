Enfermeiro faz parto de grávida dentro de lancha no Rio Juruá

Um parto de emergência aconteceu sobre o Rio Juruá no trajeto entre Porto Walter e Cruzeiro do Sul no início da noite dessa sexta-feira (26). O procedimento foi feito pelo enfermeiro que acompanhava a gestante de uma cidade para outra.

Apesar da aventura, a mãe, Edmilsa de Souza e o filho, Micael, passam bem.

Segundo o enfermeiro José Italo Menezes de Almeida, a equipe tentou fazer o parto por mais de duas horas, mas sem sucesso. O bebê já estava em sofrimento fetal. Como não havia como uma aeronave ir até a cidade à noite, a família e a equipe resolveram levar a gestante de lancha pelo Rio Juruá até Cruzeiro do Sul. O percurso seria feito em mais de 6 horas.

Com uma hora e meia de viagem, a dilatação evoluiu e o parto foi feito dentro da lancha. Italo teve de agir rápido porque o bebê já havia defecado dentro da mãe e aspirava as fezes. Com isso, corria risco de morte. Na altura da Comunidade Besouro, Micael nasceu.

“Eu pedi para reduzir a velocidade da lancha e fiz todo o procedimento. Estava com equipamento adequado para o corte do cordão umbilical. Como o bebê já estava ingerido as próprias fezes no útero da mãe, corria risco de morte. Mas ainda na lancha, já fiz massagem e voltamos para Porto Walter, onde ele e a mãe receberam os cuidados necessários e ficaram bem”, comemora o enfermeiro.

Italo conta que já havia feito outros partos na Unidade Mista de Porto Walter, mas nenhum em condições adversas como o da noite dessa sexta-feira. “A responsabilidade ali era toda minha e eu não podia falhar, porque nosso compromisso é com a vida. Graças a Deus mãe e filho estão bem e eu, agradecido”, concluiu o enfermeiro.