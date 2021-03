Empresário fica ferido após carro cair em buraco na Avenida Ceará

O empresário Samuel Borges, 36 anos, ficou ferido, na noite deste sábado (20), após o próprio veículo cair dentro de um buraco na Avenida Ceará, no Centro de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, devidos as fortes chuvas o local acabou cedendo e a Prefeitura de Rio Branco estava realizando uma obra de contenção e teve que ampliar ainda mais a cratera. Ainda segundo a polícia, o local estava sinalizado, mas os moradores de rua acabaram tirando a sinalização e Samuel não conseguiu ver a cratera na pista.

O empresário trafegava em um carro modelo Gol de cor preto e vinha no sentido bairro-centro quando acabou caindo dentro do buraco.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e encaminhou Samuel ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável, com possível fratura na clavícula.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) esteve no local do acidente e isolou a área para a chegada da perícia. O veículo vai ser removido na manhã deste domingo (21) por um guincho para a casa do proprietário.