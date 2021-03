Emprego no Acre mantém fôlego com saldo positivo em fevereiro mesmo na pandemia

O Acre registrou saldo positivo de 959 postos de trabalho formal em fevereiro, de acordo com o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado nesta terça-feira (30/3) pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia. Foram admitidos 2.906 trabalhadores com carteira assinada naquele mês -e os demitidos foram 1.947, o que gerou saldo de 1,13%, o 9o melhor desempenho do País.

No período, considerando todos os Estados, o país registrou saldo positivo de 401.639 vagas. O resultado de fevereiro decorreu de 1.694.604 admissões e de 1.292.965 desligamentos.

Segundo o Ministério da Economia, o estoque (quantidade total de vínculos celetistas ativos em fevereiro de 2021) contabilizou 40.022.748 vínculos, o que representa uma variação de 1,01% em relação ao estoque do mês anterior. No acumulado de 2021, o Brasil apresentou saldo de 659.780 empregos, resultante de 3.269.417 admissões e de 2.609.637 desligamentos.