Em Mâncio Lima, Polícia Civil prende quarteto com munição, droga e caderno do tráfico

Em mais uma investida contra o crime organizado na cidade de Mâncio Lima, no decorrer desta quarta-feira, 24, a Polícia Civil prendeu três homens e aprendeu um adolescente. Todos são membros de organização criminosa com elevada periculosidade social.

Os presos são: E.A.A., 26 anos, G.A.A., 24 anos, F.A.M., 18 anos e um adolescente de 16 anos. Insta salientar que dois deles saíram do sistema prisional há uma semana.

Com o grupo a polícia encontrou munição calibre .380, pés de maconha, uma caderneta com nomes e toda a movimentação financeira do tráfico de drogas na cidade de Mâncio Lima.

O delegado José Obetânio lavrou os autos de flagrantes dos três adultos e confeccionou Boletim de Ocorrência Circunstanciada (BOC) em desfavor do adolescente.

O delegado ressaltou ainda que todos os presos desta operação irão responder por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa.

A autoridade policial relata que esses faccionados são investigados por outros crimes ocorridos em Mâncio Lima.

“É uma luta incansável contra o crime, mas iremos tirar de circulação quem ousa afetar o bom convívio da população”, frisou o Obetâneo.