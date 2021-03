Em Cruzeiro do Sul, polícia conduz 19 pessoas à Delegacia Geral por desobediência ao decreto

Em Cruzeiro do Sul, no segundo final de semana de lockdown, a polícia realizando uma intensa fiscalização para afirmar o cumprimento das medidas restritivas do Comitê Covid-19 do Acre e objetivando impedir aglomerações, conduziu 19 pessoas à Delegacia Geral de Polícia.

Segundo informado pelo assessor de imprensa do 6º Batalhão da PM, Tenente Belo, foram registradas várias ocorrências de perturbação de sossego, onde duas delas a polícia fez a fiscalização e percebeu a veracidade, foi feita orientação, porém a não desistência dos envolvidos na aglomeração ficou clara em ambas as festas. “Ao realizar a interrupção da festa, os participantes, cerca de 19 em duas festas, acabaram sendo conduzidos à Delegacia Geral”, confirmou o Tenente.

Em Tarauacá, município vizinho á Cruzeiro do Sul, não foi diferente, a polícia conduziu cerca de 13 jovens à Delegacia de Polícia de Tarauacá, onde os suspeitos foram acusados de perturbação e descumprimento do Decreto Estadual 8.147/2021.

De acordo com informações, os acusados estavam em uma festa de aniversário que era realizada em plena luz do dia, com bebidas alcoólicas e música eletrônica, no bairro Copacabana. Segundo informado, a dona da casa disse a polícia que, os jovens que estavam presentes que na festa, eram seus convidados.