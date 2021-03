Em Cruzeiro do Sul, motociclista sofre acidente após invadir pista na contramão

Nesta quarta-feira (24), aconteceu um acidente na Avenida 25 de Agosto, no bairro do bairro do Aeroporto Velho. De acordo com populares, o motociclista entrou na contramão da avenida e colidiu com um carro e uma caixa de lixo.

“O rapaz de moto havia entrado na contramão, colidiu em um veículo e acabou batendo posteriormente em uma lixeira. Saiu com os dois dedos do pé fraturados e foi levado pelo Samu até o hospital do Juruá”, declarou Robson Belo, Comandante do Pelotão de Trânsito de Cruzeiro do Sul, que segundo ele, a equipe de trânsito estava próxima ao local do acidente, quando ouviu o barulho.