Em Brasiléia, mulher quebra caminhonete e é expulsa de casa após “clonar” celular e descobrir traição do marido

Uma história de possível adultério envolvendo um casal de Brasiléia (AC) movimentou a cidade distante 210 quilômetros da capital, nesta segunda-feira.

As redes sociais foram surpreendidas com uma discussão intensa entre um homem que diz ter tido seu celular clonado. Ele acusa a mulher, com quem vive maritalmente, pelo suposto crime. Ele é contador e foi secretário municipal.

A esposa, após descobrir a traição, quebra a caminhonete estacionada em frente à casa da família. Um vídeo gravado por ele revela xingamentos de parte a parte.

Noutra gravação, em áudio exposto nos grupos de Whatsapp, um homem tem conversa “quente” com outra mulher. Ela alega ser ele, o marido, num flagrante de traição com outra mulher da cidade.

O áudio (resultado da suposta clonagem do celular) vazou, causando indignação do marido, que decidiu expulsar a mulher de casa.

O vídeo abaixo contém expressões impróprias para menores de 18 anos.