Em apenas 24 horas foram registrados 98 casos confirmados de Covid-19 em Sena Madureira

Os números da pandemia de covid-19 em Sena Madureira não param de subir, de acordo com o Boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde no início da noite desta quarta-feira (24), 98 pessoas testaram positivo para a doença, estabelecendo um novo recorde negativo no município. Outro fato preocupante é o alto número de pessoas internadas no hospital de campanha, nesta presente data 26 pessoas estão hospitalizadas, são 06 à mais que ontem, trazendo certa apreensão para os profissionais de Saúde e para a população.

Ainda de acordo com o Boletim, mais 02 óbitos foram confirmados em apenas 24 horas, elevando o total de mortes no município para 49. Outro fato que evidencia a alta taxa de mortalidade da segunda onda da doença em Sena Madureira, é que foram 31 mortes só nos primeiros 03 meses do ano.

A Prefeitura de Sena Madureira, através da Secretaria Municipal de Saúde vem se empenhando ao máximo para disponibilizar testes rápidos à população, bem como também o acesso à medicação adequada, e ofertada mediante prescrição médica. Além disso, a gestão municipal tem dado sequência ao processo de vacinação dos moradores, conforme as doses sejam disponibilizadas para o município, através do Governo Federal.

Preocupado com esse avanço considerável da pandemia em Sena Madureira, o prefeito Mazinho Serafim (MDB) tem agilizado a compra de 40 mil doses de vacinas anti-covid, por meio da criação de um consórcio entre os municípios do Acre. Na última sexta-feira o chefe do executivo municipal se reuniu com os prefeitos das cidades do Acre, juntamente com uma comissão de prefeitos do Estado de Rondônia para tratar sobre os trâmites legais para a aquisição das vacinas.

Para isso, Mazinho enviará um pedido para a Câmara Municipal, solicitando autorização para utilizar recursos próprios, ou da área da Saúde para adquirir os imunizantes. De acordo com Serafim, a compra dessas vacinas é a prioridade número 01 do poder público municipal, tendo em vista que a vacinação é a única forma de frear esse aumento no números de casos confirmados, bem como também do número de mortes.