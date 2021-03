Ecos na Comunidade: população reclama de serviço do Depasa no Quinari

O site Ecos da Notícia criou o quadro “Ecos na Comunidade”, com objetivo de mostrar a realidade e o dia a dia da comunidade, as dificuldades e a reivindicação coletiva ou individual de cada morador.

A reclamação desta segunda-feira (22) vem dos moderadores do município de Senador Guiomard, que reclamam da Avenida Castelo Branco, no Centro da Cidade. Os comerciantes e motoristas pedem providências urgentes ao Depasa, que abriu um buraco para fazer uma correção na rede de água do Quinari e tampou com barro. Após começar a chover na cidade, o local virou lama e o buraco passou comprometer o tráfego no local.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação do Depasa que emitiu uma nota se comprometendo a resolver o problema quanto antes possível.

Veja a nota.

NOTA

Sobre a recomposição do pavimento na via pública de Senador Guiomard, o Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) informa que, após a conclusão do serviço de manutenção da rede, a recomposição do pavimento é realizada em ação conjunta com órgãos parceiros do município ou Estado, que contam com estrutura necessária para realização do trabalho de pavimentação asfáltica.

A diretoria de operações do Depasa já está mobilizada para que, em Senador Guiomard, a intervenção nesse seja realizada o mais rápido possível.