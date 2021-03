Durante viagem, canoa naufraga e homem desaparece nas águas do Rio Iaco

Um homem identificado por Francisco Silva de Souza, o França, com idade não divulgada, está desaparecido no Rio Iaco, em Sena Madureira, desde o final de semana. Na ocasião, vítima estava na companhia de outro homem que conseguiu sobreviver.

De acordo com o Corpo de bombeiros, a mãe de França compareceu a delegacia de polícia para relatar o desaparecimento do filho, nas imediações da comunidade Mariomba, que fica no Rio Iaco um pouco acima da foz do Rio Macauã.

“Ele mora no Macauã, mas havia ido trabalhar numa localidade situado no Rio Iaco. O que fiquei sabendo é que ele estava na companhia de um rapaz que contou o ocorrido”, relataram os familiares.

A informação é que França sabe nadar e a polícia civil deve investigar o caso a fundo. Em datas anteriores, França havia cumprido pena no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira.

Na manhã desta segunda-feira 29, uma equipe do corpo de bombeiros se destacou ao local para iniciar as buscas, mas até o fechamento da reportagem não havia da vítima.