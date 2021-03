Durante agenda, Gladson ganha bolo de aniversário e ouve hino do Flamengo

O governador Gladson Cameli (Progressistas) foi surpreendido na manhã desta sexta-feira (26) com um bolo de aniversário no Batalhão Ambiental, onde participava da entrega de viaturas policiais. Ele recebeu presentes dos militares e chegou a ouvir o hino do Flamengo como homenagem.

Em suas redes sociais, o gestor agradeceu a surpresa. “Muito obrigado de coração a todos os envolvidos. Amei os presentes”.

Durante a agenda, foram entregues duas viaturas para o Batalhão de Operações Especiais (Bope) e três para o Batalhão de Policiamento Ambiental. Também foi assinada a cessão de uma viatura do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) para a Polícia Militar.