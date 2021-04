Dois homens são presos com vários pacotes de skunk em Rio Branco

Militares do Grupo de intervenção rápida e ostensiva (Giro), apreenderam na tarde de quarta feira, 31 de março, entorpecentes e dinheiro, no bairro João Eduardo II, em Rio Branco.

Os militares faziam patrulhamento em uma região conhecida como “Beco do Adilio”. Local de intensa comercialização de entorpecentes e foi avistado dois cidadãos, em fundada suspeita.

A equipe policial procedeu a abordagem e busca pessoal e, com eles, foi encontrado uma quantia em dinheiro (cédulas e moedas), e no local uma sacola com 26 pacotes de uma substância aparentando ser “Skunk”. Em continuidade as buscas, foram encontradas uma balança de precisão e mais 45 pacotes, possivelmente de skunk.

Os policiais encaminharam os envolvidos à delegacia, juntamente com os entorpecentes apreendidos, para serem tomadas as medidas necessárias ao fato.