Dinheiro usado no combate a pandemia da Covid-19 no Acre está acabando, diz Gladson

Cumprindo agenda em Cruzeiro do Sul nesta sexta-feira, 19, o governador Gladson Cameli disse que o dinheiro usado para o combate da Covid-19 no Acre está acabando. O que tem, segundo o chefe do Executivo estadual, é exclusivo para a compra de vacinas.

“Cada um sabe o que tem que fazer para a gente não ter que tomar medidas mais duras, até porque o dinheiro tá acabando e do dinheiro da vacina eu não abro mão. Não vai demorar para eu anunciar o dia e hora da compra das vacinas”, relatou.

Cameli não descartou o lockdown completo no Acre e afirmou que nada está descartado. “Uma comissão que tem os ministérios públicos Federal e estadual e os prefeitos é que decide e eu dou a palavra final. Mas tudo que eu tiver que fazer para salvar vidas eu vou fazer, mesmo que me prejudique politicamente”, assegurou o gestor.