Detran suspende testes práticos novamente devido contaminação de servidores pela Covid-19

Essa é a segunda vez neste mês que isso ocorre. Testes devem ser reagendados

Estão suspensas até a próxima sexta-feira (2) todas as atividades no Pátio de Exames Práticos do Detran, em Rio Branco. O órgão informou que a suspensão dos trabalhos foi devido servidores terem testado positivo para Covid-19.

Essa é a segunda vez no mesmo mês que isso ocorre, sendo que entre os dias 17 e 23, as atividades também estiveram paralisadas pelo mesmo motivo de agora. Os testes marcados para ocorrer neste período deverão ser reagendados.