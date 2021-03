Deputado “joga para a plateia” ação da Polícia de Trânsito do Acre

Em um post no seu Facebook, o deputado estadual do Acre, Roberto Duarte (MDB), “jogou para a plateia” a situação que apreendeu a motocicleta de um entregador de lanches l na noite deste sábado (27), na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Rio Branco.

O deputado, que tem a função de parlamentar e também de pensar no bem coletivo, sempre usa as suas redes sociais para tentar colocar a culpa em alguém ou até mesmo “mostrar que está ao povo”.

Em outro episódio, Roberto Duarte foi até o município de Feijó, no interior do Acre, para mostrar que “estava ajudando”, tirou fotos e ficou com a água até a cintura dentro das águas da enchente, mas não prestou ajuda aquela comunidade carente, segundo circularam os jornais locais.

Segundo Hedislandes Gadelha, Roberto Duarte sempre tentar “colar” suas opiniões nas redes sociais, ou seja, até a circulação do vídeo ele não tinha opinião formada, como todos começaram a se mobilizar para ajudar o trabalhador ele tentar ir com a galera, finalizou o internauta.

O deputado é o dono do maior escritório de advocacia do Acre, mas quem assistiu e se sensibilizou para ajudar verdadeiramente foi o governador Gladson Cameli, que se ofereceu para pagar as multas e as dívidas do veículo, e ordenou que entregassem a motocicleta do trabalhador imediatamente.