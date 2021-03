Delegada afirma que iniciou procedimento para elucidar tentativa de homicídio em Sena

A delegada de polícia civil, Mariana Gomes, esteve no hospital João Câncio Fernandes para ouvir o jovem Jocicleudo de Lima Costa, o Cleudinho, de 23 anos, vítima de um tiro de espingarda no rosto durante um churrasco que ocorreu no ramal do Paraíso, Rio Iaco, na noite de sábado para domingo. O rapaz permanece internado e deu detalhes do ocorrido.

De acordo com a delegada, a vítima confirmou que teve uma discussão com o agressor, que é seu tio, e ao passar por um ramal, na mata, foi atingido por um tiro que acertou parte de seu rosto, assim também como uma segunda pessoa que vinha junto. “Além dele, o irmão também foi atingido pelo tiro na clavícula, só que a segunda vítima não compareceu ao hospital”, disse.

A delegada acrescentou que após os procedimentos iniciais, tenta localizar demais envolvidos na tentativa. “Estamos realizando todos os procedimentos de polícia judiciária para elucidação das circunstâncias do crime, bem como, para tentar localizar o tio (agressor) e as testemunhas do fato”, acrescentou a delegada, com exclusividade ao grupo Radar 104.

Apesar do tiro ter atingido o rosto de Cleudinho, o mesmo não foi encaminhado para Rio Branco como este grupo Radar havia postado no domingo. De acordo com a delegada, ouviu o mesmo no hospital de Sena Madureira. O nome do agressor, que seria um tio da vítima, não foi divulgado à imprensa.