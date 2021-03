Cruzeiro do Sul volta a ter 100% de ocupação nos leitos de UTI

Confirme divulgado pelo Boletim Epidemiológico do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul nesta segunda-feira, 29, todos os 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) estão ocupados com pacientes infectados com a Covid-19.

Dos 20, 4 são pacientes de Cruzeiro do Sul, 2 de Mâncio Lima, 1 de Guajará, no Amazonas, 5 de Tarauacá, 3 de Feijó, 1 de Rodrigues Alves, 1 de Senador Guiomard, 2 de Marechal Thaumaturgo e 1 de Rio Branco. Destes, 18 estão intubados.

Há 49 pacientes internados na Clínica Médica. Durante esse final de semana, do dia 26 a 28, foram registradas 10 altas hospitalares e 1 óbito.

A direção do Hospital de Campanha não informou se o tomógrafo, que estava ainda encaixotado no local desde fevereiro, já foi montado, nem quando funcionará.