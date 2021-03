Cruzeiro do Sul não registra mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

O Boletim Epidemiológico Diário do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul divulgado nesta sexta-feira, 19, aponta não houve mortes por infecção do novo coronavírus nas últimas 24 horas na unidade hospitalar.

Atualmente há um total de 74 pacientes internados, sendo 57 na clínica e 17 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Covid-19. Destes, são 8 pacientes de Cruzeiro do Sul, 2 de Mâncio Lima, 3 de Tarauacá, 1 de Feijó, 1 de Rodrigues Alves e 2 de Rio Branco.

Nas últimas 24 horas, foram registradas 6 altas hospitalares e nenhuma transferência da UTI para clínica médica.