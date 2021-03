Criminoso tenta assaltar entregador e acaba atropelado por veículo

Um fato inusitado aconteceu em Belém quando um entregador de delivery estava terminando de efetuar a entrega em uma residência, quando foi surpreendido por um assaltante. O caso ocorreu no último dia 18 e as imagens viralizaram na internet na noite desta terça-feira (23).

Mas o criminoso, no momento do assalto, foi atropelado por um motorista de um veículo, que viu a ação do bandido e o atropelou, ajudando o motoboy a não perder o seu lucro. Não há informação sobre o estado de saúde do suspeito.

A cena do momento foi capturada por uma câmera de segurança e viralizou na internet.

