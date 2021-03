Como manter o controle emocional no trade esportivo?

Muitas pessoas quando decidem começar uma carreira como Trader Esportivo apenas abrem uma conta na Betfair e começam a operar. Embora essa “estratégia” possa dar certo, muitas vezes se assemelha mais com um tiro no escuro. Por isso é importante estar sempre bem informado. Um exemplo é buscar cursos online e escola de aposta. Prove a escola da aposta no passo um e assista aos módulos para ajudá-lo.

Você já pensou no que faz pessoas operarem com sucesso e outras simplesmente acabarem com a banca em alguns dias? Com certeza existe algum erro grave no meio do caminho.

Se você tem informações suficientes sobre o mercado e gerencia bem seu saldo, o problema pode estar no controle emocional. Entenda mais sobre a importância do controle emocional em alguns fatores:

Metodologia

Gestão de banca

Mentalidade

Fuja do medo e da ganância

Por que é importante treinar o controle emocional para o trader?

Operar em uma casa de apostas que também é bolsa de apostas como a Betfair tem muitas semelhanças com a operação em uma bolsa de valores. Quer conhecer a operadora? Portanto, leia a Betfair Review (resenha) e saiba mais. Além disso, podemos buscar em fontes parecidas para entendermos certas questões.

Alexander Elder em seu livro “Como se transformar em um operador e investidor de sucesso” apresenta a teoria dos 3Ms:

Medotology (metodologia)

Todo trader de sucesso deve ter um método para operar. O profissional deverá analisar as mais variadas técnicas para entender qual mais se adapta ao seu estilo.

Money Management (Gerenciamento do dinheiro)

Tão importante quanto a técnica é saber gerenciar os riscos dessa escolha. Para sobreviver o trader deverá ter claro o quanto pode e está disposto a arriscar em cada operação.

Mindset (Mentalidade)

Por último, mas não menos importante, aparece o controle emocional. E acredite: para muitos teóricos o psicológico é inclusive mais importante para um trader do que outros aspectos. Basta lembrar que a teoria foi criada por Alexander Elder, que é psiquiatra.

O também psiquiatra Mark Douglas deixou para a posteridade uma obra chamada “Trading in the zone”. E entre as muitas citações que podemos tirar dessa obra, uma chama bastante a atenção:

“A dura realidade é que, se queremos criar consistência, temos que iniciar da premissa que, seja qual for o resultado, somos inteiramente responsáveis”.

Sendo assim, concluímos que de nada adianta conhecer a teoria se na hora da prática a nossa mente nos sabotar. A mente blindada é o segredo que diferencia os traders que se profissionalizam daqueles que só perderão dinheiro.

Como melhorar o seu controle emocional ao operar?

O primeiro segredo que um trader esportivo precisa conhecer é ter sempre metas claras sempre que começar a operar. A ciência nos mostra que as metas ajudam a manter a mente focada e motivada para realiza-las.

Estipule metas de curto, médio e longo prazo e foque em como serão as suas estratégias para atingir todas elas.

Se já usamos como referência a psicologia, o segundo segredo vem da filosofia. E não de qualquer filósofo, mas do patrono da filosofia ocidental, Sócrates: Conhece a ti mesmo.

Essa dica é simples, mas pode fazer toda a diferença em sua caminhada para ser um trader esportivo de sucesso. Afinal, como você irá conhecer os gatilhos que te desestabilizam se não conhecer a si mesmo?

O efeito manada e seu risco

Existem dois tipos de pessoas em qualquer atividade na vida: os que lideram e os que são liderados. No trading esportivo não é diferente, e temos os traders que encontram tendências para lucrar e os que seguem tendências.

Esse também é um termo que encontramos no trading da bolsa de valores e podemos adaptar para o trading esportivo. Efeito manada nada mais é do que quando um conjunto de investidores segue as decisões e comportamentos dos demais players.

O risco é bastante simples: siga aos outros e terá os mesmos resultados que eles, positivos ou negativos. Quer ser diferenciado? Tenha atitudes diferenciadas, siga o que acredita mantenha o foco em seus objetivos. Se você tem alguma dúvida, confira as perguntas frequentes.

Fuja do medo e da ganância

Por fim, outro segredo para manter o controle emocional no trading esportivo: fuja do medo e da ganância. Tenha sempre em mente que existem fases boas e existem fases ruins, e que nenhuma delas irá durar para sempre.

O medo é um grande inimigo, e você não estiver preparado e o mercado for contra irá se desestabilizar. Por conta disso, é mais do que necessário ter inteligência emocional para não se desesperar a cada prejuízo que tiver.

Da mesma forma, você deve entender que as fases boas também não serão eternas. Sempre que estiver em uma maré boa tenha cuidado para não dar passos sem cautela. Lembre-se: também é necessário aprender a ganhar.