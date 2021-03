Com piora na pandemia, Globo interrompe gravações de novelas e séries

A TV Globo anunciou hoje (23) que decidiu paralisar as gravações de novelas e séries, em decorrência do agravamento da pandemia de coronavírus. A decisão foi divulgada em comunicado. Uma das produções interrompidas é a série Verdades Secretas 2, que estava agendada para começar suas gravações ontem (22).

Veja a íntegra do comunicado oficial:

Gravações são adiadas em função do agravamento da pandemia

Em decorrência do agravamento da crise pandêmica e das medidas restritivas estabelecidas pelas autoridades locais, a Globo se antecipou e definiu que, a partir de hoje , dia 23 de março, as gravações das obras de dramaturgia serão interrompidas. Séries e novelas só deverão voltar a gravar no dia 4 de abril, ao final do prazo decretado pelas Prefeituras do Rio de Janeiro e São Paulo. As novas medidas não impactam na programação da TV Globo.