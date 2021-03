Com mais de mil exames em análise, Acre tem 20 pessoas na fila de espera por um leito de UTI

Há ainda 1.034 exames de RT-PCR esperando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. No estado, 368 pacientes estão internados. Segundo o boletim, há 20 pacientes na fila à espera de um leito de UTI.

Dos 106 leitos de UTI nos hospitais da rede SUS disponibilizados no estado, 95 estão ocupados. Pela primeira vez nos últimos dias, a taxa de ocupação total atingiu 90%. Os leitos de UTI estão concentrados na capital, com 85 vagas, e Cruzeiro do Sul, com 26.

Números e mortes

Das 1.217 mortes registradas, 723 apresentavam algum tipo de comorbidade, segundo a Saúde, e 494 das vítimas não tinham outras doenças. Do total de mortos, 721 eram homens e 496 mulheres. Do total de vítimas, 849 tinham acima de 60 anos.

Das sete notificações de óbitos contabilizadas no boletim, três são do sexo masculino e quatro do sexo feminino.

Rio Branco

A mulher de 47 anos era moradora de Rio Branco, deu entrada no Pronto Socorro de Rio Branco no dia 16 de março e faleceu no dia 19 de março.

Moradora de Rio Branco, a idosa de 75 anos deu entrada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) no dia 1º de março e faleceu no dia 12 de março.

Morador de Rio Branco, o idoso de 64 anos deu entrada no dia 14 de março no Into-AC e faleceu nessa quarta (24).