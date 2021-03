Com diminuição de casos de Covid-19 em Cruzeiro do Sul, Lockdown prolongado poderá não acontecer

A possibilidade de um Lockdown prolongado em Cruzeiro do Sul não está nos planos do prefeito Zequinha Lima, pelo menos por enquanto.

Nesta-sexta feira,19, surgiram informações em sites de notícias de que o governo do Acre poderá oficializar um Lockdown de 14 dias. Indagado sobre essa possibilidade, o prefeito Zequinha Lima disse desconhecer a possível medida.

“Particularmente ninguém do governo tratou esse assunto comigo. Nós estamos tratando dessas restrições que estão acontecendo no momento.”

Ainda de acordo com o prefeito, existe um comitê Covid que discute sobre as medidas que deverão ser tomadas a cada 15 dias. “O comitê Covid tem o cuidado de observar como estão as regionais de Cruzeiro do Sul no que diz respeito ao crescimento e na diminuição dos casos. Já estamos começando a colher os frutos daquilo que eles implementaram há 20 dias atrás. Apesar das pessoas criticarem, ele tem consciência do quão cansativo é. Eu sei que as pessoas estão cansadas de tanto falar em isolamento social, mas agora nós estamos conseguindo reduzir os casos de covid. Chegamos a ter 18 pessoas internadas na UTI só de Cruzeiro do Sul, hoje talvez não tenhamos 7 internadas.”

Um dos setores que sente significativamente os efeitos de um Lockdown é o comércio. Procurado pela reportagem do Sistema Juruá de Comunicação, o Presidente da Associação Comercial de Cruzeiro do Sul Luís Cunha afirma que torce para que não seja necessária essa possibilidade de um lockdown total, que pode ser estendido por toda a semana. “Trata-se de uma medida extrema pois causará um impacto muito grande para a economia, para as famílias e para as empresas. E também não faz sentido, pois nós estamos com os números de casos diminuindo em Cruzeiro do Sul”.