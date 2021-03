Com 85% do pulmão tomado, ex-F1 fala da luta contra a Covid: ”fiz o testamento”

”Os três, quatro primeiros dias no hospital foi aquele terror. Você está ali praticamente morto”

O ex-piloto da Fórmula 1, Tarso Marques, testou positivo para Covid-19 e, mesmo sem sintomas, enfrentou uma evolução rápida da doença e, agora, tenta se recuperar após ter o órgão quase todo tomado pelo vírus.

De acordo com ele, a primeira semana deu uma falsa impressão que nada ocorreria. “Fui ao médico, pedi para fazer uma ressonância magnética e meu pulmão estava limpo, como o de um recém-nascido”.

Após essa consulta, porém, Tarso teria mantido-se isolado em casa e, em cinco dias, apresentou um quadro preocupante, chegando a bater 39 graus de febre. Após um novo exame, seu pulmão estava com cerca de 85% de comprometimento.

”Acreditei que era brincadeira. Sempre fui muito saudável, tinha uma boa alimentação, fazia atividade física… Pensei que comigo não aconteceria nada. Eu me preocupava mesmo era com os meus pais”, afirma.

O ex-piloto aproveitou para fazer um retrato terrível da doença. ”Os três, quatro primeiros dias no hospital foi aquele terror. Você está ali praticamente morto. Vai te destruindo inteiro, é tanto remédio – a cada três horas, vinha uma bandeja com injeção, corticoide. Fiquei nove dias sem dormir, usava oxigênio no limite. E acontecia uma coisa atrás da outra – estômago dói, vem uma alergia do nada nas pernas, ainda estou cheio de manchas, fiquei soluçando por dois dias inteiros, tive uma dor de cabeça infernal”, relata.