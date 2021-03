Com 3.728 mortes por Covid em 48h, Brasil tem o pior fim de semana da pandemia

O Brasil registrou 1.290 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados neste domingo (21). Foram 47.774 novos casos da doença dentro do mesmo período.

Em meio a escalada de mortes e casos, este é o pior final de semana em número de mortes desde o início da pandemia – foram 3.728 óbitos por Covid-19 em 48 horas.

Com os dados divulgados, o país soma 294.042 mortes em decorrência da Covid-19 e 11.998.233 casos da doença. Até então, o domingo mais letal da pandemia havia acontecido no dia 14, com 1.138 mortes.

Também neste domingo, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informou ao colunista da CNN Igor Gadelha que o Brasil deve dobrar o número de vacinados contra a Covid-19 ao longo desta semana.

Segundo ele, por orientação da pasta, os imunizantes estocados em secretarias de saúde serão usados para a primeira dose, o que deve acelerar o ritmo da vacinação no país.

Neste domingo, mais de um milhão de doses do imunizante da AstraZeneca, adquiridos por meio do consórcio de vacinas Covaxin e importados da Coreia do Sul, chegaram ao Brasil. Esta foi a primeira remessa de mais de 42 milhões de doses do imunizante.

Segundo o cronograma do Ministério da Saúde, serão 575,9 milhões de doses até o final deste ano.