Com 17 pessoas esperando por UTI, leitos atingem 100% de ocupação em Rio Branco

Neste sábado (27), 17 pessoas em todo o Acre estão na lista de espera por uma vaga na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratamento da covid-19, de acordo com boletim de assistência à Saúde, divulgado pela Sesacre.

Isso porque no Baixo Acre os leitos estão com 100% de ocupação, no Into e no Pronto Socorro de Rio Branco.

No Alto Acre, apenas 5 dos 26 ofertados estão desocupados.

Nas últimas 24 horas, 798 novos casos foram confirmados pela Sesacre, além de cinco novas mortes pela doença.